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特斯拉搖身成「畢業留言板」 照片曝光網全跪：車主真霸氣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的小孩幼稚園畢業，霸氣拿特斯拉汽車當留言塗鴉板。圖擷自facebook
網友的小孩幼稚園畢業，霸氣拿特斯拉汽車當留言塗鴉板。圖擷自facebook

求學階段每一個畢業典禮都是特別日子，代表即將進入下個人生階段，同學間除了拍照留念，也會寫下祝福話語。日前一名網友分享「超狂畢業留言板」，只見大家不是簽在紀念冊或是小卡片上，而是一台貨真價實的高級車，家長的霸氣行為讓網友驚嘆不已。

原PO在臉書社團爆料公社」貼出照片，這台特斯拉汽車的引擎蓋被寫滿字，看起來好像遭人惡搞，不過仔細看能發現是畢業留言板，車主的小孩即將就讀小學一年級，於是請幼稚園老師和小朋友塗鴉簽名，特別經驗讓大家都留下深刻回憶。

照片在網上曝光，湧入大批網友留言，「車是男人第一生命，簽名成這樣子，爸爸還真是有肚量」、「車主在幼稚園一定是好爸爸的榜樣」、「感覺車子有貼膜，撕下來能送給小孩」、「有錢真好…哈哈」、「車主肯定很愛孩子，幾百萬的車變這樣也不心痛」。這篇貼文也釣出同一所幼稚園的家長留言，「我女兒也簽了，感謝車主」、「我兒子也有在上面留名」、「不要懷疑這是真的，我兒子簽的很開心」。

車主 爆料公社 畢業典禮 特斯拉

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