女騎士左手臂刺4個中文字 網友一看笑翻：道盡辛酸血淚

以往刺青給人的印象都是負面的，但隨著時代演進，刺青也變成一種藝術，有人會刺圖案也有人會刺文字，有網友在路上看到一名女騎士的左手臂刺了4個中文字，深深被吸引住目光，因為這4個字竟然是「家庭主婦」，他把照片PO上網後笑翻許多人，還有人猜測女騎士應該是不懂中文的外國人。

近幾年東方文化大受西方人歡迎，尤其中文更讓外國人著迷，許多西方人都會在身上刺上中文，但如果刺的不對可能會貽笑大方。原PO在臉書「爆廢公社」貼出所拍到的照片，他開車停等紅燈時，撇見車旁有名女騎士穿著細肩帶小可愛和花裙子，但左手臂後方卻有4個大字，寫著「家庭主婦」，原PO搞笑的配上旁白寫道「蛤喇！沒看過家庭主婦膩？」

照片引起許多網友熱烈討論，「簡單四個字，辛酸血淚史」、「認命就算，還時時刻刻提醒自己，辛苦了」、「很可愛又創意」、「勇氣可嘉」、「霸氣外露」、「你一定沒看過在腰上刺『檸檬水』的」、「標楷體、新細明體，就是美」，還有人質疑這應該不是真的刺青，「感覺是貼紙，字也刻的太工整」。

也有網友認為這名女騎士有可能是外國人，不懂所刺的中文是什麼意思，「新細明體…未看先猜是外國人」、「應該是外國人」、「感覺是不識字的美國人亂刺青」、「一定是外國人被騙了」。