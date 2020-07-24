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台灣最恐怖的遊樂設施？「答案揭曉」敢坐雲霄飛車的人都怕

聯合新聞網 / 綜合報導
遊樂園深受大小朋友喜愛，園區內提供各種遊玩設施。圖／六福村提供
遊樂園深受大小朋友喜愛，園區內提供各種遊玩設施。圖／六福村提供

遊樂園深受大小朋友喜愛，園區內提供各種遊玩設施，有些設施需要足夠勇氣才敢搭乘，就有網友好奇提問「台灣最恐怖的遊樂設施有哪些」，貼文掀起鄉民討論，其中有「2樣設施」讓敢坐雲霄飛車的人都害怕。

原PO在PTT發文表示，自己不太敢玩刺激的遊樂設施，像是劍湖山的飛天潛艇「G5」光看影片就覺得頭好痛，玩過高度最高的就屬六福村的大怒神，海盜船也可以接受，想問大家「台灣最恐怖的遊樂設施是什麼」。

貼文一出，網友留言回應，「九族文化村的懸吊雲霄飛車很可怕」、「青蛙跳，跳到我差點骨質酥鬆」、「講真的海盜船最恐怖，心臟很癢」、「我覺得我這輩子都沒辦法的是大怒神」、「月眉的斷軌雲霄飛車，除了要擔心機器故障外，本身就滿恐怖的」、「傻孩子最可怕的是咖啡杯好嘛！」

但大家公認最嚇人的遊樂設施為六福村的「笑傲飛鷹」和「老油井」，「搭完老油井下來吐了」、「笑傲飛鷹恐怖死」、「絕對是六福村老油井和笑傲飛鷹」、「笑傲飛鷹+1」、「老油井倒掛太久不舒服」、「老油井和笑傲飛鷹，雲霄飛車幾乎敢坐的我，這兩個完全無法」。

PTT 遊樂園

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