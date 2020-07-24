免費升級！到麥當勞買冰炫風 他用一招讓整杯快滿出來

知名速食店麥當勞不僅賣漢堡薯條，還有炸雞、冰品等多樣產品，甜品當中許多人最喜歡冰炫風，一名網友在臉書PO出自己買到的冰炫風，只見杯子裡的冰裝得滿滿的，幾乎快要滿出來，讓鄉民們看了超羨慕，也好奇原PO是用什麼方法點的，而原PO在留言區分享自己的方法，才讓網友們恍然大悟。

這名網友在臉書「爆廢公社」PO出自己買的冰炫風照片，鮮黃可口的牛奶糖口味讓人看了口水直流，更讓人訝異的是杯子裡的冰滿到快要溢出來，這和我們平常所看到的冰炫風容量有很大差別，原PO自豪的寫道「你是不是想問店員是不是我朋友？」

照片引起網友羨慕與好奇，「好好喔，都有朋友」、「我買到的都半杯」、「人帥真好」、「這種員工我都要給五顆星」、「店員是不是你阿嬤？阿嬤都怕你吃不飽」、「我自己吃員工餐都沒這麼滿」、「無比羨慕，誰在麥當勞上班快來結交朋友啊」、「好羨慕喔！那個縣市的？我買都只有七分滿」。

還有人質疑有可能是兩杯冰炫風裝成一杯，「這是兩杯倒一起吧」、「你是不是買2杯，跟店員說裝一起就好了」，而原PO也在留言區公布自己的方法，就是利用麥當勞甜心卡上的買A送B優惠，購買A區的冰炫風再選擇B區的蛋捲冰淇淋，然後請店員將兩個裝在一起，就能夠「免費升級加量」，這招也讓網友看了直呼「聰明」。