女大生吃海底撈慶生 店員貼心手寫小卡引網開戰：一堆奧客

知名火鍋店「海底撈」向來以服務周到聞名，近日有女大生與家人前往慶祝生日，貼心的店員自動奉上小蛋糕及卡片祝賀，讓她相當感動。不過仔細一瞧才發現，店員將店名誤寫成「海派撈」，她忍不住笑問「吃到盜版？」

一位女大生在Dcard分享生活趣聞，她與家人到海底撈用餐，由於適逢生日，一向以貼心著名的海底撈便安排店員送上小蛋糕並唱生日歌慶祝，女大生雖覺得有些尷尬，但仍覺相當感動。

飯後她拿起蛋糕上的手寫小卡片仔細一看，卻發現有些不對。只見卡片上認真的寫著「祝你生日快樂、平平安安、身體健康」的賀詞，卻誤將餐廳名稱寫成「海派撈」，讓她頓時覺得自己吃了假的海底撈，笑問「店員你累了嗎？」

出搥的小卡片令不少網友哈哈大笑，覺得是個有趣的錯誤，但有部分網友認為該店員錯字太多又不端正顯得缺乏誠意，特別是將店名寫錯不能原諒，意外引發兩派人馬大戰，出現不少聲音為店員說話，「我倒覺得字很接地氣，給人一種溫暖的感覺」、「又不一定要字很漂亮很端正才叫有誠意」、「字不好看會怎麼樣嗎？現在的客人怎麼那麼難取悅」、「從留言就可以看出一堆奧客」。

該文也釣出店員女友為他說話，認為男友剛進海底撈工作不久，為人認真，雖然容易出現錯別字，但不能抹煞他的努力，「難道國文不好的人就不能上班嗎」？店員女友表示，海底撈的工作很忙，寫小卡片是每個員工都需要做的事，此外，海底撈的員工需要學很多東西，還要考試，因此男友常常學習到半夜三點。最後發文的女大生也回應有感受到店員的誠意，也有把這張具紀念價值的卡片收好，並為造成該店員及其女友的困擾道歉。