他蓋「白布藍字」避免搭車坐過站 近萬名網友大讚：恥度好高

在雙北，捷運和公車是大多數人倚賴的通勤工具，而有人長時間通勤上下班或者上下學，耗費不少精力，就會在車上打盹，卻因此發生睡過頭的窘境。日前，「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專PO出一張照片，一名乘客想出一種招數，不僅不用擔心因為太熟睡而睡過頭，也讓網友大讚該名乘客「真內行」。

在捷運上不難看到有正在睡覺的乘客，聽到到站廣播後會突然驚醒，匆匆忙忙跑下車的尷尬畫面。從「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專PO出的照片，可以看到台北捷運上有一名身穿藍色牛仔褲以及白色上衣的乘客，雙手插在胸前，臉上蓋著一塊白色的長布條延伸到大腿以下，上面印著藍色字跡「到站請叫我，抵達站板橋站」，相當清楚顯眼。

這張照片一流出，不到一天就吸引近萬人按讚，不少網友開玩笑表示，「這個好實用但恥度好高」、「竟然真的有人實際使用這種發明」、「還不錯欸，而且可以遮蓋睡相」、「還以為是恐怖分子呢」。也有網友開玩笑留言道「寫字條叫他」、「會幫他偷換到站的字卡」、「好可怕的壽衣」、「求照片右手邊（女乘客）的IG」。