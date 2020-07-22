流浪母雞睡土地公香爐！全身裹滿香灰 網友笑：前世記憶還在

這真是很神奇的景象，有網友到土地公拜拜時，意外發現有一隻母雞窩在「香爐」內，且這隻母雞還把自己全身沾滿香灰，讓網友傻眼，將照片po上「爆廢公社二館」與網友分享後，網友更是馬上聯想到「雞排裹粉」的景象，大開地獄級玩笑。

網友表示，這隻不知道從哪來的雞，大概在兩三個月前出現在自家社區大門口，後來就一直定居在附近的土地公廟沒走。網友某天去土地公廟拜拜時，意外看到「牠竟然挖了個洞？睡在裡面。」讓他驚訝到笑出來，並趕緊將照片po上「爆廢公社二館」和網友們分享。

網友看到照片後紛紛幽默回，「這位眾生？很有佛緣」、「神雞」、「金雞母，快請回家。」

更有網友開起地獄級玩笑，「可能上輩死後曾被做成雞排的記憶還在」、「上輩子是土窯雞吧」、「都自己裹粉了，可以幫牠上粉漿下鍋油炸了（？）」、「發爐就有烤雞」。

也有內行網友跳出來解答雞的神祕行為，「雞會用沙子來洗澡，可以防皮膚病跟去蟲，很多鳥類都會，對他來說那就是沙坑而已」、「雞喜歡用灰洗澡，有養雞的會燒稻草弄草木灰給雞洗 」。