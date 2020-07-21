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2吋大頭照10張相館老闆誤洗成10吋2張 網笑翻：人生超前部署

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO畫的示意圖。圖擷自爆怨公社
原PO畫的示意圖。圖擷自爆怨公社

溝通不良有時也會鬧出不少笑話，昨（20）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，近日他到相片沖洗店要求老闆洗2吋的大頭照10張，沒想到老闆竟誤會成「2張10吋」的大頭照，讓原PO忍不住開玩笑直呼「從頭到腳涼了87節」。

原PO在文中表示，日前他到照相館請老闆幫忙洗2吋的大頭照10張，老闆便請他填下資料，好了就會通知。過了5小時後，原PO接到老闆的電話，就過去店裡取件，到店裡時老闆拿了一個公文袋給他，這時原PO對2吋的照片用這麼大的紙袋裝感到相當疑惑，於是他緩緩的把照片拿出後，竟發現老闆印成了10吋的大頭照2張，而且當下老闆還把大頭照捧在胸口，讓原PO不禁感到有股冷風對著自己的屁股吹，看似「遺照」的感覺，也讓他從頭涼到腳底。

老闆也知道是自己誤會了原PO的意思，便說要將2張照片送給他，這讓原PO當場無奈說道「這種照片拿回去，要我掛在公媽廳？還是擺在紅格桌頂啊？」老闆還機智的回「可以當他們不存在」，最後原PO也只好將這2張大頭照帶回家，並畫出示意圖PO在原文中，接著又氣又好笑的說「一種想丟又不能丟的傷痛」。

PO文一出後， 隨即引來網友討論，紛紛笑翻留言「可以把照片交給碎紙機，還可以不用佔空間」、「以後用到了就不用再去洗啊」、「真的超有畫面」、「如果還送兩條緞帶會更逼真」、「洗大張的大頭照很貴欸」、「先洗好、先放著，以後還是會用到」、「真的人生超前部署」、「這老闆不專業，沒有一起加框」、「反正以後用的到啊，可以先收起來」。

爆怨公社

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