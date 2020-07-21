全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」

對機車族來說，一頂能在出事時保護頭部的安全帽十分重要，但哪種安全帽才最適合？《mobile01》上便有網友提出這樣的問題，他認為瓜皮帽舒適但保護力低，全罩式最安全、但既悶熱又佔空間，掛車外容易被偷。是否可以折衷選擇3/4安全帽就好，選購全罩式安全帽有必要嗎？

該網友問說，他知道全罩式安全帽是最有保護力的，但他觀察其他騎士，幾乎都會把安全帽放進車廂，是否代表很容易被偷？而他的車廂又沒有那麼大，硬要選購會很麻煩，如果3/4安全帽和全罩式沒有差太多，是否買3/4的就可以了呢？

對此，大部分網友都認為「如果很常騎車且車速快，還是需要使用全罩式安全帽才安全」。有些網友分享車禍經驗「曾經帶全罩式安全帽出車禍，刮最嚴重的地方就是面罩和下巴的部分」、「曾經帶3/4安全帽，摔斷兩顆門牙」、「一顆假牙5萬、安全帽最便宜2、3000，自己算一下就知道怎樣划算」。

還有網友貼出機車發生車禍時，安全帽不同部位受到撞擊的機率圖，結果發現大家最不想要有的下巴部分，受傷機率竟高達30幾%，是其他部位的好幾倍；而瓜皮式安全帽所覆蓋的頭部上方，也只能擋住約3成的受傷機會而已。