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全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」
對機車族來說，一頂能在出事時保護頭部的安全帽十分重要，但哪種安全帽才最適合？《mobile01》上便有網友提出這樣的問題，他認為瓜皮帽舒適但保護力低，全罩式最安全、但既悶熱又佔空間，掛車外容易被偷。是否可以折衷選擇3/4安全帽就好，選購全罩式安全帽有必要嗎？
該網友問說，他知道全罩式安全帽是最有保護力的，但他觀察其他騎士，幾乎都會把安全帽放進車廂，是否代表很容易被偷？而他的車廂又沒有那麼大，硬要選購會很麻煩，如果3/4安全帽和全罩式沒有差太多，是否買3/4的就可以了呢？
對此，大部分網友都認為「如果很常騎車且車速快，還是需要使用全罩式安全帽才安全」。有些網友分享車禍經驗「曾經帶全罩式安全帽出車禍，刮最嚴重的地方就是面罩和下巴的部分」、「曾經帶3/4安全帽，摔斷兩顆門牙」、「一顆假牙5萬、安全帽最便宜2、3000，自己算一下就知道怎樣划算」。
還有網友貼出機車發生車禍時，安全帽不同部位受到撞擊的機率圖，結果發現大家最不想要有的下巴部分，受傷機率竟高達30幾%，是其他部位的好幾倍；而瓜皮式安全帽所覆蓋的頭部上方，也只能擋住約3成的受傷機會而已。
至於原PO提出的空間問題，網友也提出了其他解決方案，例如再買一個後車箱放安全帽、將帽子帶著走…等等。也有人指出，大部份安全帽會被偷，通常是路人急需才拿走，全罩式安全帽被偷的機率反而低，因此原PO可以就自己對安全的需求和使用習慣，選擇適合自己的安全帽就好。
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