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DJ麥當勞點餐用rap念整串 硬底子店員淡定快手完成

聯合新聞網 / 綜合報導
這位DJ用饒舌在麥當勞得來速點餐。圖擷自instagram
這位DJ用饒舌在麥當勞得來速點餐。圖擷自instagram

美國曾有人在麥當勞用饒舌點餐，令店員傻眼，而在台灣也有人模仿此舉，不過店員的反應，卻令不少網友訝異。台灣有位DJ開車到麥當勞得來速一口氣用饒舌點餐，，而店員反應也相當快速，最後甚至還跟這位DJ確認餐點項目，影片一出後，不少網友大讚店員的快速反應。

一位名叫張忠穎的DJ在個人Instagram貼出一段影片，他在影片下方寫道「當你用rap點餐，店員都有聽懂」，只見影片中他用饒舌說到「我要兩份雙層牛肉吉士堡，我今天都還沒吃，這樣可能吃不飽，搭配豪邁套餐，2份雞腿排，油膩的負擔，薯條加大，飲料加大，就是愛吃炸的」等一連串歌詞，說完後他還向店員確認「有嗎，有記起來嗎」。

店員聽到後立刻回覆「全部幫你點一份嗎」，令他相當訝異，事實上在DJ饒舌的過程中，店員就已經用飛快的手速點好每一項餐點，不過最後影片中，張忠穎則表示「開玩笑的，我只要一個雙層牛肉吉士堡就好」，而店員則表示沒關係，又立刻幫他重新點餐。

影片一出後，網友紛紛留言，「點完沒有確認餐點誒」、「廚房做了就尷尬了」、「神店員」、「店員很厲害」、「狂按超屌」、「強的是店員，不管脾氣還是腦袋」，不過有網友也譴責DJ，表示點完最後沒買單，對服務業不尊重，「服務業這樣讓你搞的」、「拜託不要浪費大家時間好嗎，敢點的話麻煩請買下來」、「看完好氣喔，你沒做過服務業嗎，知道很浪費時間嗎」。

而對於影響服務業的爭議，張忠穎事後也道歉表示本意是希望讓店員多一點不一樣的樂趣，下次拍類似影片都會買單，而店員也私訊他，稱並不會感到困擾，且當時沒按完內用或外帶，因此不會影響到廚房。

麥當勞 Instagram

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