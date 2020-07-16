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同事點牛排要求「4.7分熟」 男傻眼：是在算圓周率？

聯合新聞網 / 綜合報導
牛排到底幾分熟比較好吃？一名男網友竟遇到同事點出「4.7分熟」讓他非常傻眼。圖擷自Dcard
牛排到底幾分熟比較好吃？一名男網友竟遇到同事點出「4.7分熟」讓他非常傻眼。圖擷自Dcard

牛排吃法可算是一門學問，光是部位、嫩度、熟度都頗有講究。不過就有一位網友分享他的同事竟要求店家做出「4.7分熟」的牛排，生平第一次聽到這種點餐法也讓在場所有人都傻眼到不行。

一位男網友平常喜歡吃牛排，他在《Dcard》發文分享自己跟同事去吃牛排時發生的故事，他表示，他的同事在點餐要求牛排「要4.7分熟」，超詭異數字不僅讓店家傻眼，連他聽了下巴也差點掉下來。

更誇張的是，當服務生將餐點送過來時，他的同事用刀叉切開牛排確認後，竟還能冷靜得繼續說「我覺得這不是4.7分，應該是4.8分到4.9分之間」，男網友善意提醒，想不到那位同事還認為「本來就該滿足顧客，不然就要請主廚出來說明」，令男網友直呼實在是太扯，乾脆以後都點「圓周率」熟度算了！

一名男網友在Dcard上發文抱怨他的同事竟點出「4.7分熟」的牛排。圖擷自Dcard
一名男網友在Dcard上發文抱怨他的同事竟點出「4.7分熟」的牛排。圖擷自Dcard

這款超奇葩點法讓網友傻眼不已，就有網友回應「就是自以為是以為自己吃過很多很厲害，想要炫耀吧」、「這樣點只顯得他很沒常識，感覺有點丟臉，還硬拗，看了都尷尬，請他自己煎出4.7分熟看看」、「比較沒文化吧！熟度沒有這樣算的」。

也有網友無奈表示自己真的沒聽過有「4.7分熟」的說法，狂酸那位同事「真好奇他之前在哪吃過4.7分熟的牛排」、「直接拿回煎台，再出餐說，這是本店特製8.7熟度，尊榮獨享」、「我是聽過有人算偶數的，小數點的還是第一次」、「我如果是你應該會假裝不認識你同事」。

吃法 外食

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