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老闆娘後悔收200元紙鈔 網友供這招讓她轉念「決定保存下來」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名做生意的女網友收到一張200元面額紙鈔卻找不出去，其他鄉民建議她可以放在皮包當錢母生財。 圖／翻攝自爆怨公社
一名做生意的女網友收到一張200元面額紙鈔卻找不出去，其他鄉民建議她可以放在皮包當錢母生財。 圖／翻攝自爆怨公社

我國的紙鈔可分為2000元、1000元、500元、200元、100元等四種面額，而當中的2000元和200元不僅少見，也最不受喜愛。一名開店做生意的女網友在臉書PO文表示收到女客人給的200元紙鈔，當下沒發現有破損，再加上這是合法的錢幣，因此一拿到後就收了起來，沒想到事後要把錢找出去卻碰壁，讓她有點懊悔，不過有網友提供了一個方法，讓原PO決定保存這張200元。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道日前有位女客人到店裡買東西，結帳時拿了張200元紙鈔給她，原PO沒有多想便收下，事後她拿這張200元要找給其他客人，這才發現紙鈔上有破損，又因為200元面額的紙鈔實在不好用，因此遭到客人拒收，還要求換成100元的。原PO心想「這不是錢嗎？」還說因為這200元害她被老公罵為何要拿去找給客人？讓她抱怨早知道就不收這張鈔票了，原PO也想問網友們「請問大家200塊紙鈔是不是不能通用？」

貼文引起網友們熱烈討論，許多人都有過相同的經驗，「之前有用過一樣被攤販拒收，原因是不好用」、「真的啊！超多人與店家不愛收200耶！這也是錢啊，是在挑什麼？」、「真的！每次收到200要找客人就有問題，他們給我就沒問題」、「客人拿200給我我會收，但因為很少人在使用，我不會去找給客人，直接收起來就好」、「我偶爾碰到不要200紙鈔的，但我會收，我不懂不用200的點」、「200跟2000我有被拒收過」。

還有網友認為這有收藏的價值，「這個的收藏價值比它的面額還高啊」、「我還收集200勒，皮包一小疊，物以稀為貴不懂嗎？」、「我看到20/200/2000都會問對方能不能找或換給我」、「一般人可能會不收，除非想收藏」。

既然許多人都不愛拿到200元，就有網友提供方法解決，「拿去存銀行」、「ATM可以存進去啊」、「就拿去銀行換就好啦」、「超商都會收，可以去超商花掉，順便刺激一下經濟」；當中還有人建議原PO可以留下來當錢母，「綠色200的可以當錢母耶，對財運真的有效耶，我都放皮夾」、「200放皮夾生財」、「人家找錢給我這個我會收，如果很新我會留起來當皮包的招財錢母（有五色）」，這樣的提議也讓原PO決定留下來試試看。

爆怨公社

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