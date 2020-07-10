選擇題答案僅1選項！師「送分原因」曝光 網驚：全猜C穩被當

老師最怕學生考卷亂猜沒有認真作答，就有網友分享小孩的期末考卷，直呼「老師直接送分」，因為試卷選擇題只有一個答案選項，且印有「你沒看錯不用問監考老師」的字樣，讓人看完大感不可思議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，「回家看孩子的期末考卷，現在老師好大方直接送分，重點不只有一題，我以前怎麼都沒遇到」，只見整張考卷有4題選擇題為單一選項，上面寫道「不是出錯題目」、「不相信自己的眼睛嗎」、「只是想知道誰用猜的寫考卷」，學生若是仔細閱讀，便能輕鬆拿分。原PO提到「考卷其實有兩張，另一張是問答、填空題，才是真正挑戰」。

照片在網上曝光，引來網友熱議，「這招厲害」、「全部猜C的大概會被當掉」、「一方面也可以大概知道求學的氛圍」、「好歡樂的考試卷」、「如果有人用猜的就很明顯了」、「果然遇到好的老師帶你上天堂」、「還好我是看完題目才會瞎猜的那種」 、「好暗黑的老師哈哈」。