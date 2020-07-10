全聯粉絲團貼出「靈異照」 網友看到最後一張謎底揭曉

社區型超市「全聯福利中心」總是不斷創造話題，不管在產品或行銷手法上總是讓人眼睛一亮，利用臉書社群來行銷更是常常吸引到網友們的目光。昨（9）日全聯的粉絲專頁貼出了11張照片，張張都能看到詭異的人像，全聯小編還註解「膽小慎入！一次性公開！」只不過網友們看到最後一張照片謎題才揭曉，原來這是全聯創新的飲料促銷手法，讚嘆「只有全聯能超越全聯」。

《全聯福利中心》粉絲頁昨天上傳了多張詭異的「靈異照片」，不論在武嶺、溪邊，抑或是自由女神像前自拍、庭院盪鞦韆等，每張照片都能看到若隱若現的人像或人頭，甚至還用紅圈框起來，讓人看了不禁毛骨悚然。全聯小編還寫下「N張令人寒毛直立的涼意照片，成功拍攝出科學不屑解釋的真相。誰敢看到最後？『涼』你不敢！」更添加了詭異氣氛。

網友們認真的看完全部照片，直到最後一張才恍然大悟，原來這是全聯創新的行銷手法，意在推銷水果氣泡飲，「害我認真看完，覺得自己很傻」、「看第一張還以為真的，結果…怎麼每張人都一樣啊」、「我到後面才發現是後製的」、「好啦，這廣告創意我給87分」、「很害怕的看完發現是全聯的廣告，還我一分鐘」、「害我以為照片是真的」。

還有人搞笑的說「我以為我來到靈異公社」、「有時間去亂入，還不快點去支援收銀」、「這年頭，全聯的小編真難幹」、「好兄弟，也要保持安全社交距離喔」、「中元節活動又來了，今年好兄弟們好早上班，記得要戴口罩」、「小編為了中元節超前部署啊」、「只要是小編出品都只覺得好笑」。

全聯臉書粉絲頁貼出多張「靈異照」來促銷最新的飲料，創意手法也讓網友們看了大讚有創意。 圖／翻攝自《全聯福利中心》臉書

全聯臉書粉絲頁貼出多張「靈異照」來促銷最新的飲料，創意手法也讓網友們看了大讚有創意。 圖／翻攝自《全聯福利中心》臉書