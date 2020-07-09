遊澎湖男友嗨捧「全家仙人掌冰」拍照她傻眼 網笑：全台限定！

暑假將至，國境尚未解封，台灣各離島成為旅遊熱門首選，特別是澎湖適逢國際花火節開幕，更是國人心中首選，也造成當地處處人滿為患的景況。

許多人出門去玩喜歡尋覓當地限定小吃，澎湖的仙人掌冰、小管麵線、黑糖糕等都是觀光客點名必嚐美食，一名女網友表示，她在澎湖望安島等待跨島船時，去買東西的男友忽然從一旁的全家便利商店衝出來，興奮地說「快拍照！限定的！」結果她一看整個傻眼，因為男友手裡拿著的是一杯全家的「仙人掌霜淇淋」！

原來天兵男友以為這款冰品是「澎湖限定」，她只好無奈地解釋其實台灣的全家便利商店就吃得到，並不是唯一。隨後她將男友的糗事貼到臉書社團「爆怨公社」，讓不少網友哈哈大笑，認為都到了澎湖當地應該要嘗嘗真正的仙人掌冰，「好傻好天真」、「都到澎湖了可以吃真的仙人掌冰，味道差很多」、「去澎湖就吃在地的了，哈哈哈，還去全家買，真古錐」、「在澎湖的特別好吃呀」。

有網友則對男友買得到仙人掌霜淇淋表示疑惑，因為該店日前已全面換成青森蘋果口味，「現在不是青森蘋果口味嗎？」、「可是現在全家換蘋果口味」。不過查詢全家官網發現，雖然台灣已全面更換成新口味，但仙人掌口味仍做為「澎湖限定」保留下來，並且定價比台灣更便宜，只要29元。