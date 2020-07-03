學同事撒嬌向警求情別開單 她碰釘子怨：長得大隻我願意嗎？

通常用路人違規被員警攔下開單時，大多都會心情很差，有人會默默的簽收，也有人會大吵大鬧，更有些人會用苦情攻勢哀求，一名女網友透露之前同事闖紅燈被攔下，向員警撒嬌後「逃過一劫」，沒想到女網友日前違規也被攔下，她依樣畫葫蘆的學同事向員警求饒，沒想到卻碰了釘子，讓她很尷尬。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道公司有位身材嬌小可愛的女同事，之前闖紅燈被員警發現攔下，她向對方撒嬌求情後被放了一馬，員警還貼心的提醒女同事以後要小心，只是日前原PO為了趕上班也闖了紅燈被攔了下來，她立刻想起女同事當時的情況，於是也試著「裝可憐」，眼泛淚光委屈的說「警察先生，對不起，我不是故意…」，沒想到話還沒說完，員警一臉不悅的說「小姐不要這樣，我們依法行事」，讓原PO覺得很尷尬，「怎樣…長得大隻就不行撒嬌裝可愛嗎？長得大隻我願意嗎？」

貼文笑翻許多網友，有人開玩笑的說「沒辦法，太大隻放走很醒目啊」、「妳不是警察杯杯的菜」、「又大隻又歹人臉，根本沒有這種福利，我已經看開了」、「所以警察也是會挑的」、「加開一條：襲警」、「自己知道答案就好了，不要拿出來問，傷感情」、「妳哪來的勇氣？挑戰警察的視力」、「警察深感不舒服，再開一張」。

還有網友也分享自身經驗，「紅燈右轉被攔下來，撒嬌+求情也是被提醒要小心，沒被開，我是小隻的」、「裝無辜被警察放過+1」、「我年輕時遇到，無辜眼的認錯都直接被放行，還有車子已經上拖車也被放下來的；現在老了，該怎麼開就怎麼開，很公正」、「想當年我姊未戴安全帽遇上警察先生，經過一段時間變成警察在搭訕我姊要求認識」、「我也很嬌小啊，可能是我不夠可愛，因為警察跟我講了跟妳一樣的話」。