爸到龍山寺參拜 一見月老秒拉走6歲女兒「這位爺爺不用拜」

為了祈求好姻緣，不少單身族會到寺廟參拜月下老人，近日有女網友分享一則趣事，自己和朋友拜月老時，聽到有名爸爸對5、6歲女兒說「這位爺爺不用拜」，接著光速把前世情人拉走，可愛舉動讓一旁的她不禁嘴角上揚。

原PO在「Dcard」發文表示，自己和朋友到龍山寺拜月老招桃花，這時看見旁邊有位爸爸帶著女兒走過來，沒想到對方突然開口說「這位爺爺不用拜」，但妹妹已經雙手合十，準備彎腰鞠躬拜下去，爸爸見狀立刻把寶貝女兒拉走。原PO目睹這名爸爸護女心切的模樣，忍不住笑說「看來那位爸爸是女兒的桃花殺手，為了女兒幸福著想爸爸辛苦了，希望妹妹以後也能得到一段好姻緣」。

貼文曝光後，網友留言回應，「小情人只能爸爸獨佔的意思」、「爸爸腦袋中突然浮現出女兒交男友畫面，下意識阻止拜月老」、「爸爸捨不得女兒這麼小就交男朋友」、「爸爸的反應好可愛」、「就像我們平常不會特別去拜註生娘娘一樣呀！」、「前世情人無誤」、「爸爸表示：斬桃花都來不及了」。