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國小生帶一根菜回家還要求煮成晚餐 媽媽看了超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽見小孩帶一根菜回家還要求晚上煮。圖片來源／ 臉書
媽媽見小孩帶一根菜回家還要求晚上煮。圖片來源／ 臉書

有位國小學童帶回學校自然課所種植的空心菜，並要求媽媽煮成當日的晚餐，不過由於他只帶回「一根」菜，要炒菜實在太困難，不禁讓媽媽直呼「可以多種一點嗎，煮一根實在很為難啊」。

這名媽媽在「爆怨公社發文指名要抱怨辛苦的國小老師，原來是因為他小孩在學校上自然課時有安排了種菜的課程，不過最後孩子只帶回一根空心菜還要求她煮成晚餐，讓原po看了喊「可不可以多種一點？只發回一根還要媽媽晚上煮，實在很為難啊！」

原po提到，她其實相當喜歡學校老師很用心的帶小孩做這類的課程，不過分配到的量實在過於尷尬，最後只好再買些牛肉一起炒，而事後也補上烹調過後的實際照片，笑稱這是一盤「空虛菜炒牛肉」。

而網友看了直言，「一定是炒牛肉空心菜風味」、「是牛肉炒空心菜吧」、「其實這根空心菜只是裝飾品」，也有相同遭遇的媽媽表示，「我們也太巧了吧，我兒子剛摘起來叫我切對半炒空心菜」。

還有其他網友分享，「我家兒子一次帶回三種全部炒一起，炒完還交代每個人都要吃。」、「小時候認領學校的盆栽，我也有帶幾棵小白菜很開心的回家過，沒記錯我媽也挺無奈的」、「剛把3根四季豆切碎炒蛋的媽媽路過」。

小孩帶一根菜回家還要求晚上煮，媽媽笑稱這是一盤「空虛菜炒牛肉」。圖片來源／ 臉書
小孩帶一根菜回家還要求晚上煮，媽媽笑稱這是一盤「空虛菜炒牛肉」。圖片來源／ 臉書

爆怨公社

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