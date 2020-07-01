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超市買冰拆封驚見「裸體冰棒」 網友笑翻：它怕熱

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友買盒裝冰棒後拆封竟然發現冰棒裸裝。圖片來源／ 臉書
有網友買盒裝冰棒後拆封竟然發現冰棒裸裝。圖片來源／ 臉書

日前有位網友在超市購買盒裝冰棒後發現，其中一支冰棒居然沒有包裝，讓他看了又驚又喜，便發文與網友分享，而貼文一出也引來大批網友關注，還有人笑稱是因為冰棒怕熱才會脫衣解悶。

有網友在「我愛全聯－好物老實說」發文，他在賣場買回了一盒紅豆粉粿加珍珠的冰棒，沒想到一拆封後驚見內盒的5支冰棒當中居然有一支是裸裝，讓幸運買到驚喜包的po直呼「為什麼它不穿衣服？」，還笑說「冰棒裸體，我第一次看到」。

貼文一出吸引超過1.4萬人按讚，網友紛紛笑說，「我看到笑了，沒穿衣服」、「打開來整個驚喜」、「快去買樂透」，還有網友笑稱是因為冰棒怕熱，所以才會裸體沒穿外衣，「太熱了它也要涼快一下」、「它熱到脫衣服忘了穿」、「冰棒表示我就是不想穿衣服」。

不過有網友認為應該要向廠商反應，以免吃了之後身體不適，「應該退貨，讓店家、工廠都知道品管有問題，這品管真的有大漏洞！」、「這品管真的太扯，有稍微了解一下食品生產流程的，都知道這不應該發生」。

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