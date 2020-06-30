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冷凍麻糬用電鍋加熱 「超慘下場」全場笑翻：夏天的滋味
QQ的麻糬不少人都喜歡吃，最近有網民分享，說買回來的麻糬經過冷凍儲存之後就決定加熱進食，不過加水再加熱之後，麻糬的樣子卻變得慘不忍睹，無法下嚥，實在是太慘了！
該名網民在facebook群組「爆怨公社」上分享圖片，說團購回來的麻糬因為經過冷凍儲存，所以就放進電鍋內加熱。不過蒸完一次之後還是覺得有點硬，所以就「自作聰明的加了一點水再加熱」，可是當樓主打開煲蓋，心想可以享受美食的時候，卻發現麻糬已經因為加熱時間太長而溶成一團，笑言「他們也感受了夏天」，又向麻糬道歉，「麻糬對不起，我錯了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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