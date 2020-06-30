冷凍麻糬用電鍋加熱 「超慘下場」全場笑翻：夏天的滋味

有搭過公車和客運的民眾都知道，車上設有「下車鈴」供乘客要下車時按，但因為近年來頻頻傳出公車性騷擾事件，也因此現在車上多設置了一個「性騷擾鈴」，來確保乘客權益。不過有一名女網友日前下班搭公車回家時，卻誤按了「性騷擾鈴」，不僅讓司機緊張萬分，自己也覺得糗爆了。

2020-06-26 12:22