她將西瓜對半切竟出現稀有「如意紋」 網驚呼：是個好兆頭

隨著夏天的到來，民眾都喜歡吃西瓜消暑，不過台灣西瓜品種眾多，每種品種也都各有愛好者。對此，日前就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，將剛拜拜完的西瓜切開想要品嚐時，卻赫然發現西瓜的果肉上有相當奇特的造型，讓原PO感到相當不可思議。

原PO在文中表示，近日她在端午節拜拜完後，想要將一顆西瓜剖來吃，沒想到當她將西瓜切一半後，果肉上竟然出現稀有的「如意紋」奇景。從照片中可見，從西瓜的果肉上可以判定品種應該為小玉西瓜，再仔細觀察會發現，西瓜的果肉上，有一圈圈捲起的紋路，就像孫悟空頭上的緊箍咒造型，與一般我們看到的西瓜有很大的不同，實在相當奇特。原PO看到後也說道「雖然西瓜吃起來不甜，但是這個形狀真的太可愛了！」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛留言回應「好像惡魔果實」、「這根本就是惡魔果實啊」、「好像航海王裡面的惡魔果實，趕快拿到蝦皮上賣，一定可以賣得很好」、「一般惡魔果實都很難吃，所以這可能是真的」、「好像悟空的緊箍咒」、「如果把西瓜用成紫色，真的就很像惡魔果實」。

也有一些網友認為這個「如意紋」其實是好運到的兆頭，「3個如意紋代表好意象，是個好兆頭」、「如意紋很好欸，代表會有很好的運氣」、「有如意紋的西瓜很難遇到，所以應該是好運的象徵」。不過也有網友指出，只要將西瓜「橫切」通常都會有這樣的紋路出現，所以並不是稀奇的事。