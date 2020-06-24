男殺百蚊堆成「首塚山」 網喊過癮：根本滿門抄斬！

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張遠看有如「黑色黑色仙人掌」的奇特照片，沒想到竟是超過百隻蚊子屍體堆成的「首塚山」，網友們見狀後，不禁直呼「太狠了，這是滿門抄斬」！

近來天氣炎熱，蚊子漸漸出沒，一名男網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出近百隻蚊子堆成的「首塚山」照片，他還表示「我就不信，還有蚊子會吵我睡覺」，這番超狂行徑引起網友熱議，就有網友留言說「密集恐懼症」、「看了我都覺得身體很癢...」、「好噁心，我要吐了」。

由於男網友搜集到的蚊子屍體可能超過上百隻，數量實在太過驚人，就有網友笑回「殺了我！還有千千萬萬的我」、「太狠了，這是滿門抄斬」、「牠們都還是孩子啊」，也有網友發問「求教學」、「到底是哪個牌子的捕蚊燈啊！」。