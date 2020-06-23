30元炒麵附有「銷魂配料」 地點曝光網暴動：用新臺幣下架

炒麵昰台灣傳統小吃，深受不少老饕喜愛，近日有網友表示，自己外帶炒麵回家，沒想到打開餐盒瞬間驚艷，裡頭的配料讓人秒流口水，重點是價格只要3個10元銅板，照片在網上曝光，掀起眾人暴動直呼「太過份了，用新臺幣下架」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示「30元的炒麵，這樣可以嗎」，只見這家炒麵的配料相當豐富，有滷肉、酸菜，滷蛋跟炸雞塊，雖然價格便宜但份量十足，CP值高到爆表。

貼文一出，超過8000多名網友按讚留言，「無可挑剔的可以」、「佛心來著！光蛋就要10塊」、「在哪？一定要去朝聖」、「公佈地點，我要吃爆」、「請教炒麵地址，讓我來消滅它」、「上帝的愛心炒麵」、「我不信，給我地址我去買看看再說」、「根本物超所值」。對此，原PO也大方分享地址「位於台灣大道跟中央路7-11附近，自己算是常客了」。