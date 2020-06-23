吃火鍋用「這款碗」引熱議 網歪樓：刮痧用的

台灣人超愛吃火鍋，但你有發現吃火鍋使用的餐碗經過特別設計嗎？一名男網友在「Dcard」PO文，表示自己近日在外吃火鍋時，意外發現火鍋店使用的碗邊緣設計一塊凸出物，好奇不知道有沒有什麼用處，因此發文向網友求問。對此，就有網友歪樓回應「刮痧用的」、「不好吃的時候拿去戳老闆啊」。

男網友PO文向網友發問，表示吃火鍋用的碗邊緣設計出一塊凸出物，跟一般常見的碗不太一樣，但不知道有沒有什麼用處，還是只是單純美觀？「有沒有人知道，可以跟我說一下」。

網友PO文發問吃火鍋用的碗「凸出一塊」有沒有什麼用途？圖擷自 Dcard

網友們紛紛留言表示，「手可以握著比較方便拿起來吃」、「東西放到飯桌上後，可以擠番茄醬以及各種醬料」、「放湯匙？」，也有網友歪樓表示「防止老闆的大拇指幫你的湯加料啊」、「刮痧用的」、「抓癢吧」、「就是東西不好吃的時候就拿那邊去戳老闆啊」。

其中，也有專業網友給出答案，表示該碗名為「吞水」，原來是拿來分裝鍋類料理或是裝沾天婦羅的醬油等。這種「單耳碗」是日本湯碗的一種，系列名稱「吞水」，碗邊多一個大拇指的握把，在網路購物中搜尋「吞水」可找到不少類似產品。