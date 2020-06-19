手作饅頭出爐見「崩壞臉」 她自嘲：雪寶五代同堂

現在有不少人會在家動手做餅乾、蛋糕、吐司、饅頭等，除了比較健康外也能獲得成就感，日前有女網友在網上分享雪寶芝麻包食譜，沒想到竟意外做出「五代同堂」的模樣，成品照在網上曝光，引來網友笑翻直呼「好歡樂的雪寶一家老小」。

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文自嘲，「我實在太強了，真的百年難得一見可遇不可求，一鍋做出雪寶五代同堂，太阿祖、阿祖、阿公、爸爸、雪寶」，只見上排兩個雪寶完好無缺，但下排雪寶的饅頭表皮越來越皺，眼睛和鼻子也走樣歪掉，讓人不敢相信這是同一鍋的成品。

貼文立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「好有劇情，怎麼捨得吃」、「阿公脫窗了哈哈」、「全家福無誤」、「廚神是妳」、「班傑明的奇幻旅程」、「除皺霜最佳代言人」、「抱歉，我笑到肚子痛」、「雪寶從稚嫩到老年」 、「原本要睡了看到這個，笑到精神都來了」。