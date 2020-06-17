她電鍋料理中加入一蔬菜 滾後開蓋卻驚見「盤絲洞」

電鍋料理不用顧火侯，只需要把所有食材放進鍋中再按下炊飯即可，非常方便，不過日前有一名網友在電鍋中放入許多蔬菜、秋葵以及蛋，但沒想到在煮熟後打開卻發現整鍋料理變成「盤絲洞」，特殊料理也讓網友紛紛留言「好驚人的料理，還以為發霉了」。

昨（16）日一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出照片，只見畫面的電鍋中有許多綠色蔬菜、菇類及豆腐，但更引人注意的是在所有材料上方卻蓋上了一層像是蜘蛛絲或黴菌般白色的絲，不過原PO強調「照片為電鍋剛煮好，絕對不是放了兩三個月變成盤絲洞的樣子」。

原PO解釋這鍋「盤絲洞」內容物包含絲瓜、菇類、秋葵、蛋和豆腐，可能因為秋葵的黏液加上蛋的關係，才讓料理出現像是發霉般的白絲，她也提到意外的做出這個長相奇怪的料理，讓她掀開鍋蓋時真的被嚇到，不過在吃的時候只要把絲撥開，裡面其他食材都還是很正常。

照片曝光後立刻引起網友熱議，紛紛留言「這…好吃嗎？光看有點可怕」、「我還以為發霉了」、「好驚人的料理，第一眼還以為放了好久」、「黑暗料理」、「視覺效果也太驚人了吧」、「這個我也會嚇到」、「創意料理啦」、「不說我還以為是夏天太熱放到壞掉」、「我以為買到蜘蛛的巢」、「蜘蛛網料理」、「盤絲丼」。