百年前超帥日本教師撞臉吳怡農 網友驚呼：時空旅人

近日因交通部觀光局推出活動，只要名字中有「龜」的民眾即可免費登上龜山島，掀起一陣話題。國立台南女中粉絲專頁也跟上潮流，翻出近百年前的畢業紀念冊，找到一位超帥教師「米田龜太郎」，被眼尖網友發現這名教師竟意外撞臉吳怡農，讓網友驚呼「時空旅人」。

「國立台南女中」臉書粉專近日搭上「龜山島活動」潮流，翻出1928年的第四屆畢業紀念冊，找出一位名字中有「龜」的教師「米田龜太郎」。沒想到有眼尖網友發現，這名日治時期的教師長相酷似民進黨智庫副執行長吳怡農。就連粉專小編也幽默放上對比照，「有眼尖網友表示，吳怡農是『時空旅人』」。

根據台南女中粉專，「米田龜太郎」生於1891年，20歲時畢業於「台灣總督府國語學校師範部甲科」（今「國立臺北教育大學」），從此服務於台灣教育界35年，直至終戰。曾在台南多所學校任教，也曾擔任過校長。

此文一出，馬上有網友興奮留言，「原來農農是咱校老師！」、「有農就讚」，還有網友問，「那時候有規定男老師要已婚嗎？」粉專小編也熱情響應網友，「好吧！小編再翻翻看，本校畢業紀念冊師長頁可否找到蔣萬安，再來一次雙帥對決。」