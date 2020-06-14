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她在花蓮看到全聯「行動超市車」商品超多 網讚太佛心了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在花蓮看到一台全聯的行動超市車，裡頭商品琳瑯滿目，讓她大讚實在「揪甘心」。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友在花蓮看到一台全聯的行動超市車，裡頭商品琳瑯滿目，讓她大讚實在「揪甘心」。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

在台灣超市、超商林立，走沒幾步就有一間，數量之多也讓許多外國遊客來台後大讚超方便，而如今超市業者更有新創舉，推出「行動超市車」，車上的商品琳瑯滿目，也讓看過的人覺得非常新奇。一名女網友昨（13）日在花蓮海濱公路旁看到一台全聯的行動超市車，車上吃的、喝的、用的商品幾乎一應俱全，她拍下照片PO到臉書上大讚「揪甘心」，照片也引來逾萬名網友按讚，直呼這樣實在太方便了。

從原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出的照片可看到，這台「行動超市車」就停在花蓮海濱公路旁營業，左邊門掀起後內部放滿了許多商品，不僅有飲料、零食、泡麵等可以久放食品，還有衛生紙、衛生棉、洗衣精等生活用品，讓人看的眼花撩亂。

照片也引起網友們熱烈的回響，許多人都大讚太貼心了，「雪中送碳車」、「回到小時候了」、「對於偏鄉的地區是件好事」、「全聯怎麼會這樣的貼心，實在是佛心的服務」、「佛心來的，擺這又不賺錢」、「企業社會責任的展現」、「有讓人想買的fu」、「全聯真的很棒，照顧到偏鄉民眾」、「偏鄉的地區真的很需要，讓當地人民方便採購民生必需品，不用再大老遠採買」、「好有日本鄉下的感覺」、「哇！好特別的古早味行動超市」。

事實上，全聯的「行動超市車」早在4月就開始上路了，主要是為了服務偏鄉地區的消費者，車體為6.5噸三溫層（常溫、冷藏、冷凍），車廂為航太工業材質FRP+舒特龍打造，能夠確保商品在運送過程中維持新鮮度，而且車上還設有GPS，可與鄉里即時溝通到點時間，隨車人員除了一名司機還配有一位店員。

行動超市車雖然不像一般店面空間廣大，但車上也能供應300至400項商品，除了民生用品、餅乾、飲料、泡麵等乾貨，還有蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、冷凍水餃、蔥抓餅等新鮮食品，就算車上的商品賣完也不用擔心，行動車還提供預購服務，民眾可以先下訂等下次再購買。

不僅全聯有行動車，家樂福也推出行動超市服務，由各分店各組車隊前往偏鄉地區服務，但由於每趟出車路程遙遠，行動超市車隊多集中在假日服務，依各店狀況每月1~2次。

全聯 家樂福

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