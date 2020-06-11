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女自製超狂舞台效果 邊唱歌邊敲開8瓶酒噴濕全身
許多表演者為求表演精彩，不惜使出渾身解數，希望能贏得觀眾的掌聲。日前網路瘋傳一段影片，只見畫面中的女子一邊雙膝跪地深情高歌，一邊使用前方擺設的八瓶啤酒，製造出噴泉特效，賣力演出不禁讓網友詢問「要在哪裡才可以現場看到這麼專業的表演？」
影片中可以看到長髮女子跪在地上深情的演唱歌曲，並以跪姿向前方八瓶啤酒靠近，之後再搭配歌詞及旋律將啤酒一瓶接著一瓶敲在地上，只見瓶身撞擊地面後瓶中裡的酒高空噴射，竟營造出水舞的噴泉效果，雖然到了最後女子全身都濕透，但她的敬業演出也博得台下觀眾滿堂彩。
這段近一分鐘的影片曝光後，網友們紛紛驚嘆「我以為她最後要一口乾掉」、「要在哪裡才可以現場看到這麼專業的表演？」、「超專業，唱作俱佳」、「特效自己做」、「不知原唱，看到會有什麼反應」、「自帶舞台效果」、「這表演可以給100分」、「用生命來唱歌，值得讚頌」、「節奏都還有對上，真的狂」、「舞台效果DIY大法」、「整個唱到走心大概就是這個境界」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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