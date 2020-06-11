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女童鑽紙箱秒變「真人娃娃」 空靈大眼引2.9萬人暴動：岳母好
不少女生小時候喜歡玩洋娃娃，抑或是幻想自己成為迪士尼公主，近日有名媽媽表示，女兒從小就愛玩紙箱，這天她將玩具包裝盒套在身上，結果毫無違和感，簡直就是人間芭比，不說還以為是外面販售的擬真娃娃，照片在網上曝光，引來2.9萬人暴動直呼「岳母好！」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」曬出一組照片，只見身穿碎花洋裝的女兒躲在紙箱裡，無辜大眼加上雪白肌膚，洋娃娃般的精緻臉蛋，散發著空靈氣質，配上可愛齊瀏海讓人看得心都要融化，逼真程度得要仔細看才能發現端倪，就連親生母親也笑說「來騙大家生女兒」。
貼文一出立刻掀起熱議，「還想說那間廠商做的這麼逼真」、「老闆可以預購嗎？」、「立刻帶回家當我媳婦」、「這根本洋娃娃啊！ 不要騙我了」、「先報名當女婿」、「這盒我要買了！老闆多少？」、「現在預購，18年後出貨可以嗎？」、「哇！好漂亮的女兒，我第一眼看還以為是洋娃娃，認真看才發現原來是真人」。
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