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Elsa口罩立體剪裁出事！拉開後秒速走樣 網笑：Let it go
新冠肺炎（COVID-19）疫情未完全抑制，家長需要為子女準備口罩應付復課。不過最近有網友分享一款《冰雪奇緣》主角Elsa的口罩，該款口罩以立體設計，只看一邊的話的確精緻，可是將口罩拉開後，Elsa的俏臉卻慘被「拉闊」，仔細看的話還與俄羅斯總統普丁有幾分相似！
Elsa口罩的圖片近日於網上流傳，口罩以立體剪裁設計，由兩塊同樣印上Elsa的布組合而成，各自印有Elsa的左右臉。就這樣看的話，這款Elsa口罩的確不錯，小朋友應該愛不釋手。不過當口罩拉開後卻令人大叫崩潰，原來口罩的布料彈力十足，拉開即由冰雪女王變「冰雪肥婆」，秒變小朋友的童年陰影。有網友笑說崩壞Elsa十分面善，思考一下後發現，原來與普丁的樣子有幾分相似。
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文章授權轉載自《香港01》
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