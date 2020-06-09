他喊荔枝「要吃公的」網疑惑 真相曝光眾人笑：有道理
台灣素有「水果王國」的稱號，其中香甜可口的荔枝是不少人必吃的夏季水果，日前有網友表示，自己只吃「公的」荔枝，母的完全不碰，這番言論讓大家疑惑「荔枝也有分公母」，事後有內行人解釋背後涵義，眾人看完全笑瘋直呼「原來如此，好有道理！」
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「有人跟我一樣荔枝只吃公的嗎？每當剝完一顆一定對看10秒以上，確認它是公的我才會放進去碗裡，長大才知道吃荔枝是為了考驗眼力」。貼文曝光後，許多網友初次聽聞荔枝有分公母，紛紛大感不可思議。
對此，其他網友留言回應，「怎麼分公母？」、「我只聽過荔枝的花，有分雌花跟雄花，沒聽過果實有分公母」、「求解如何分公母？」、「真假！荔枝也有分公母」、「荔枝原來有分公母，吃了10幾年頭一回聽說」、「第一次聽到有何差別」、「原來有公母之分，好酷！」、「我現在才知道有分公母」。
另外有民眾解釋公母之說，「唉唷，公的意思是沒有蟲啦！因為母的會才『生』蟲」、「哈哈哈，會說母的是因為會生蟲啦！」、「道理很簡單，因為母的會生蟲，公的不會」、「母的是有蟲的意思」、「有蟲就是母的」、「有蟲就是母的，老一輩的玩笑話」。
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