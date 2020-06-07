吃黑白切驚見「詭異捲曲凸起物」 內行網友曝：這東西很少有

不少人到麵攤用餐時，都會點幾樣「小菜」， 然而小菜種類眾多，有時還會看到許多特殊食材，甚至還是自己從來沒看過的。對此，就有一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文提到，近日她到麵攤吃飯時，因為沒有明確想吃的菜色，就請店家隨意切招牌菜，沒想到上桌後卻看到一道「捲曲凸起」的特殊食材，於是就好奇的詢問廣大網友「有人知道這是什麼嗎？活到40歲第一次吃」。

原PO在文中表示，日前她到傳統麵店用餐時，向老闆點了一份「黑白切」，但因為不知道要吃哪些菜色，就請老闆隨意挑選，結果上桌後卻是連看都沒看過的「詭異食材」，照片中可見，該食材上有一條條凸起的紋路，而且還整個捲曲，顏色呈現白黃色，跟我們一般常見的豬肝、豬皮等「黑白切」食材不同，由於是第一次見到，原PO就忍不住發文問道「這到底是什麼？活到現在第一次吃」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多專業網友紛紛出面解答，「這叫天梯，或是牙齦肉，那個很多地方要預訂才有」、「這叫豬牙齦，超好吃」、「天梯，很好吃，但要找會處理的店家，要不然有些會很硬」、「豬牙齦肉，吃起來脆脆的，非常好吃」、「這東西很少有，所以能吃到很幸運」、「這是豬頭牙齒上顎肉，很好吃」、「豬上顎，又名豬天梯」。

許多專業網友紛紛出面解答，表示這種食材叫做天梯，是豬的上顎肉，是非常罕見的食材。圖擷自 爆廢公社公開版

也有不少網友分享好吃的秘訣，「這東西用烤的，吃一次就會愛上」、「我都用炒醬爆，會讓你從此忘不了」、「涼拌的也很好吃，會愛上」、「感覺用燙的就不好吃，一定要用醬爆的」、「天梯，椒麻醬是首選」。