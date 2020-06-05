他體驗客家古早服飾 自嘲「像是剛被挖出來」笑翻網友

許多觀光景點都會推出活動來吸引遊客造訪，例如參與當地文化特色，一名男網友日前到高雄美濃遊玩，他穿上客家傳統服飾體驗不同造型，沒想到畫面一曝光讓他自己都覺得怪，還自嘲像是剛被挖出來的，照片PO上網後也笑翻一票網友。

這名男網友日前到美濃玩時，到一家客家傳統服飾店去親身體驗，只見他穿上藍色的袍子、頭戴帽子，衣服的領口和袖口有鮮艷的刺繡圖案，然後閉著眼睛拍照，但畫面曝光卻讓他自己怎麼看怎麼怪，彷彿像是電影港片中殭屍的模樣。

他把照片PO到臉書「爆廢公社公開版」，自嘲的說「一分錢一分貨啊，免費的古裝體驗，為啥我穿起來像是剛被挖出來的？是錢的問題還是人的問題？」原PO還笑說連老婆也說看起來像「殭屍」，但他也不怕被網友笑，還大方的上傳臉書娛樂大家，「我敢PO就不怕大家笑，希望大家能開心」。

照片也讓許多網友看了笑翻「太有笑點了，我肚子痛」、「戳中笑點，停不下來」，還有人搞笑的說「怎麼可能是剛挖出來的，應該比較像剛放下去的」、「你是要演大體戲碼？」、「我想…應該是臉上表情有問題，哈…」、「臉色很黃，蠻像的」、「我以為我看到開心鬼」、「千萬不要小看錢，絕對是人的問題」、「少了張符」。不過也有網友發現原PO衣服穿錯，「你穿到女裝，還有帽子也戴反」、「衣服是男裝嗎？怎麼袖口有花的圖案」。