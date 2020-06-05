兼差外送遇「8樓高好漢坡」 他曝地獄樓梯照網暈：超厭世

美食外送盛行為許多人帶來便利，但也常見外送員與顧客為是否送餐上樓起爭執，若身為外送員，遇到這種筆直向上的超長階梯路，送是不送呢？

有網友利用閒暇時間兼差做美食外送，賺點小孩子的零用錢。他表示一大早就接到文山區的訂單，到達目的地後才發現竟有一條筆直向上、約8樓高的階梯路，雖然公司規定7樓以上沒有電梯可以不用送，但他最後還是選擇爬上去送餐，忍不住歎：「我容易嗎我？」

原PO還特別貼出從上方俯瞰的畫面，只見外送機車縮成小小一點，完全可以想見外送員的艱辛，讓網友們紛紛表示「辛苦了」、「根本好漢坡」、「人真好」，房屋依山而建的特殊造型也讓許多人大開眼界，「第一次看到這樣的房子」、「我第一次看到這種房子，樓梯在外面的」、「這個房子的布局有點強啊」、「依山而建的吧，這階梯看了好厭世喔」、「跟基隆的社區好像」、「超像基隆，基隆一堆這種設計的房子」、「文山區的里長也不好當」。

雖然原PO只模糊指出在試院路一帶，但立刻有人認出地點在「世新大學後面」、「以前在這唸書，空堂要去同學家發現是這裡，樓梯爬得很厭世」，且指出這個地點完全沒有其他路可以騎車上去，只能靠腳爬樓梯。

這段超級長的階梯也讓網友一秒想到電影《破壞之王》的無敵風火輪片段、電影《小丑》的小丑舞蹈，也像韓劇裡會出現的場景，大讚特別，「如果好好美化一下這邊會成為網美打卡景點」、「感覺很好拍照」。