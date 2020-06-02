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豆花店開13條件登報「急徵老闆娘」限20歲、大奶... 張陳簡廖勿擾
儘管網路人力銀行盛行，不少民眾還是傾向看紙本傳單、報紙找新工作。一名網友就在報紙上看到一則徵人啟事，該店家除了要找員工，還「急徵老闆娘」。店主更列出符合擔任「老闆娘」一職的13項條件，讓原Po直呼：「好奇有人會去面試嗎？」在臉書社團中引起一陣熱議。
該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文提及，他在報紙上看到這則超獵奇的徵人啟事。從附圖中可以看見，徵人的是一家豆花店，老闆不僅要找早、晚班各6名「人緣很好」、「70~89年次」的工作夥伴，還要找一位在「民國89年國曆4月9日丑時生」的老闆娘，且必須符合「正在找工作」、「人緣超好」、「口才好」、「O型」、「身材中上」、「面貌姣好」、「大奶」、「聰明」、「熱情」、「長髮」等多項條件；此外，店家還備註「張陳簡廖四姓勿擾」、「有伴侶勿擾」，享勞健保、月薪28000元等。
原Po相當好奇，這麼多條件的工作，究竟會不會有人應徵，且「張陳簡廖是得罪老闆嗎？」對此，網友們就認為，此徵人啟事是在「找老婆的吧！」、「感覺就是合好八字要娶了」，有人也笑稱，「金額加一個0很快就排隊應徵了」。
針對「張陳簡廖四姓勿擾」這項條件，許多網友就進行猜測，認為「這老闆應該是姓簡，張廖簡不做親戚」、「有一種說法是，張廖簡是同宗，所以不適合互相嫁娶，至於連陳也不行，可能有其他故事」、「耆老有交代，張廖簡是一家人，不能通婚」、「老闆可能是怕找到宗親」。
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