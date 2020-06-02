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網路賣罕見德國「沙灘口罩」 網友見售價：看看就好
不少人買口罩買到上癮，甚至愛上收集新色或獨特款式口罩，不為戴只為收藏。
有求自有供，有網民在購買口罩資訊的FB群組發帖，圖文並茂介紹其到手的獨特口罩，純色或公仔口罩見得多，但風景款的確是難得一見，樓主貼出的口罩就罕見地展現了藍天水清沙幼的風景，引來不少口罩愛好者圍觀。
據樓主介紹有關口罩原來來自德國，他更拍下口罩規格供大家參考。不過看的人多，卻沒見成交，有網民笑言不願戴着沙灘口罩在嘴巴以外，更重要是不少人都覺得樓主索價太高，以其100元（港幣，約台幣385）兩個開價，即一個已需50元（台幣約192），認為「看一眼當擁有更划算」。
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文章授權轉載自《香港01》
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