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「動物之森」讓台灣父母也上癮 手寫各類蟲、魚價目表掛客廳

香港01 / 謝茜嘉
原PO表示自己平常要上班，父母則會趁女兒不在家的時間替她在島上釣魚、捉蟲。圖／fb
原PO表示自己平常要上班，父母則會趁女兒不在家的時間替她在島上釣魚、捉蟲。圖／fb

當你以為《動物之森》的玩家只局限年輕人，原來不少長輩也愛上在遊戲內釣魚、捉蟲！最近一台灣玩家於臉書（facebook）群組分享父母也愛玩動森，每次趁原PO上班時也會開啟遊戲在島上「研究生物」，但因為老人家視力不好，他們無法看清字幕，於是爸爸自製價目表並掛在客廳，讓父母對所有生物種類的賣價一目了然，網友大讚爸爸的字太美了。

該台灣玩家近日在fb群組「動物森友會討論區」分享數張相片，表示除了自己，父母也變成動森上癮一族。樓主解釋，因為自己平常要上班，父母則會趁樓主不在家的時間替女兒在島上釣魚、捉蟲，但老人視力不好，有時得到了稀有物種想查看資料，卻無法在電話的應用程式看清楚。

原PO稱，爸爸後來靈機一動，利用過期年曆的背面手寫價目表，並掛在電視上方，方便他們直接查看不同物種的價格，「太便宜的魚釣到就馬上放生」。相中可見，價目表清晰易明，越貴價的物種便會排得越高，而且字體非常整齊又漂亮。

原PO也大讚歎爸爸的用心，「今天早上我爸更新到3.0版了，覺得這麼用心手寫的資訊不分享不行，如果你是北半球的玩家，歡迎下載使用喔，我爸應該也會很開心的。」

大批網友也留言力讚爸爸對遊戲的投入與認真，「可愛又有心的爸爸玩家」、「這個字也太漂亮了」、「謝謝分享」、「很方便我這種懶人」、「好可愛的爸爸媽媽，太讚了啦」。

爸爸利用過期年曆的背面手寫價目表，並掛在電視上方，方便他們直接查看不同物種的價格。圖／fb
爸爸利用過期年曆的背面手寫價目表，並掛在電視上方，方便他們直接查看不同物種的價格。圖／fb

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文章授權轉載自《香港01》

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