快訊

誰是「暴動者」？明尼蘇達怒火蔓延，美國13州出動國民兵上街

109年國中會考補考 5科解答看這裡！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橡皮筋幸運手環要價1000元 網驚：已售出還5星好評

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現一款橡皮筋幸運手環。圖擷自facebook
網友發現一款橡皮筋幸運手環。圖擷自facebook

日前有網友發現一款外觀激似「橡皮筋」的幸運手環，重點是售價不斐一條要1000元，有3種顏色可以挑選，每種顏色的功用不同，照片曝光後立刻掀起熱議，不過令眾人震驚的是，賣場上面標示「已售出1件」。

原PO在臉書社團爆廢公社」貼出一張照片，只見有人在蝦皮賣場販售幸運手環，賣家宣稱「黃色招財、紅色招桃花、綠色招健康」，不過這款手環實在太像橡皮筋，讓原PO不禁好奇問道「這真的有效嗎」。事實上賣家在商品詳情裡清楚標示幸運手環的材質是橡膠，並括號「便當的橡皮筋」，而且已售出1件，買家還給5顆星的高評價。

貼文一出，超過2000名網友笑翻回應，「橡皮筋可以這樣賣，我也是醉了」、「超佛心還免運耶！」、「我家廚房的水龍頭上掛很多」、「對不起我笑了」、「可以改變你的磁場，彌補個人先天命格不足」、「好好笑，綁緊一點還可以讓手變紫喔！」。

也有網友貼出橡皮筋的照片並歪樓表示，「我賣100就好」、「我店裡有，你來我可以免費送你幾條」、「自從戴了這個幸運手環，我考試都得100分」、「我戴上後人明顯變漂亮了」、「我這包只要888還含運費，數量有限要搶要快」。

爆廢公社

延伸閱讀

通姦罪違憲！台大教授喊「無法抗拒誘惑」 網笑：帳號被盜？

腳趾「腫成雞蛋大」一戳爆漿 網問原因真相曝光

台北哪區有錢人最多？ 網狂推「1聖地」名車滿街跑

垃圾桶貼「滿」字春聯！打開見「驚人亮點」 網羨：有7位數

相關新聞

垃圾桶貼「滿」字春聯！打開見「驚人亮點」 網羨：有7位數

只要養成儲蓄的好習慣，相信有天就能存到人生的「第一桶金」，近日有網友分享自己的獨特存錢桶，其外觀招財又喜氣，就連撲滿金額也叫人震驚，照片在網上曝光，令大票網友羨慕不已，直呼「炫富文無誤」。

她剝開荔枝驚見「詭異黑洞」 網曝真相：現在還有恐懼症

台灣水果品種多樣，一年四季都可以吃到各式各樣的水果，然而每個人在挑水果時，都一定會依據外觀來判斷是否新鮮，甚至還會請有經驗的老闆協助挑選。不過日前卻有一名女網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己近日在吃荔枝時，發現一個「神秘黑洞」，害她看了很久才敢吃下肚，並好奇詢問廣大網友「有人跟我一樣嗎？」

橡皮筋幸運手環要價1000元 網驚：已售出還5星好評

日前有網友發現一款外觀激似「橡皮筋」的幸運手環，重點是售價不斐一條要1000元，有3種顏色可以挑選，每種顏色的功用不同，照片曝光後立刻掀起熱議，不過令眾人震驚的是，賣場上面標示「已售出1件」。

國歌法爭議他神比喻「高嘉瑜唱會抓去關」 釣出港湖女神喊冤

近日香港國安法引發國際社會關注，美國總統川普也宣布取消香港的特殊待遇。此外，目前二讀通過的國歌法同樣充滿爭議，若完成三讀，以後只要有侮辱、不尊重中國國歌的行為，將會被罰款或是監禁，最高可達三年。

兒子打針！爸皺眉頭一臉猙獰 網笑：護士打錯人？

施打預防針是許多小朋友的噩夢，不過做家長的也不忍孩子流淚。近日有位媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，今天帶兒子去打預防針，沒意外針一下去就傳來哭聲，不過有趣的是，老公表情超有戲，讓她在一旁完全笑瘋。

腳趾「腫成雞蛋大」一戳爆漿 網問原因真相曝光

痛風是體內尿酸代謝異常所引發的疾病，當人體血液中尿酸濃度過高，而使尿酸鈉鹽結晶沈積在關節內，如果沒有妥善處理就會形成「痛風石」。日前有網友分享老公痛風石的照片，由於腳趾腫到宛如一顆雞蛋大，讓專業醫生看到都大吃一驚。

哪種車輪餅口味最奇特？ 網點名「這內餡」老闆都拿來送人

車輪餅是不少人從小吃到大的甜點，除了價格親民外，口味也不斷推陳出新，這讓一名網友好奇「車輪餅內餡哪種口味最奇特」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「不能接受」的口味，直呼「老闆最後都拿來送人」。

新浴巾實蓋效果撞臉「往生被」 網回：三炷香

真的是像極了！有網友在「爆廢公社公開版」po文分享自己買的一條黃色浴巾，怎知蓋在人身上後，讓看了的人嚇一大跳，竟然跟「往生被」相撞臉，簡直跟進喪事現場沒兩樣。

她肚子痛奔廁所驚見馬桶裡有老鼠 最後這樣做笑翻網友

上廁所時如果看到馬桶裡有老鼠，你會怎麼做？一名女網友昨（27）日在公司廁所發現馬桶裡面有兩隻小老鼠，偏偏同事又不在，找不到人可以幫忙處理，讓她不知如何是好，心裡糾結著應該要救牠們，還是直接按沖水把牠們沖走？她拍下照片PO到PTT求助，多數人表示老鼠身帶病菌又會亂咬東西，建議還是沖掉比較好。

外送員花5分鐘從花蓮送單到台中 網看傻眼：穿越中央山脈的蟲洞？

這幾天受鋒面影響，台灣各區都有局部大雨，這時就有不少民眾選擇待在公司或家中，叫外送來吃。有網友近期發文分享，表示自己在台中用熊貓外送叫麥當勞，沒想到APP顯示接單外送員竟然在花蓮，且預估外送時間長達282分鐘，但過了一會兒時間又縮短成5分鐘，令原PO傻眼，而文章一出後，網友紛紛留言，直呼外送員是發現了穿越中央山脈的蟲洞。

橡皮筋顏色為何以黃、綠、紅為主？ 網友揭背後歷史

1845年英國一家橡膠工廠老闆意外發明了橡皮筋，從那時起橡皮筋成為了日常生活中不可獲缺的物品，而它也使生活變得更方便。有位網友近期發文提問，表示為何橡皮筋顏色多是黃、綠、紅三色，且大部分都為黃色，對此有網友分享YouTube影片，並透露其背後歷史成因。

他買新衣櫃組裝完傻眼 網一看驚：怎麼像靈骨塔位

一名網友近日買了一組裝式的衣櫃，組完後才發現有點眼熟，將照片放上臉書社團後，大家紛紛認出神似存放往生者骨灰的靈骨塔位，驚訝「真的超像」...

熱門新聞

國歌法爭議他神比喻「高嘉瑜唱會抓去關」 釣出港湖女神喊冤

台北哪區有錢人最多？ 網狂推「1聖地」名車滿街跑

他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因

她剝開荔枝驚見「詭異黑洞」 網曝真相：現在還有恐懼症

垃圾桶貼「滿」字春聯！打開見「驚人亮點」 網羨：有7位數

橡皮筋幸運手環要價1000元 網驚：已售出還5星好評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。