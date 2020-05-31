橡皮筋幸運手環要價1000元 網驚：已售出還5星好評

日前有網友發現一款外觀激似「橡皮筋」的幸運手環，重點是售價不斐一條要1000元，有3種顏色可以挑選，每種顏色的功用不同，照片曝光後立刻掀起熱議，不過令眾人震驚的是，賣場上面標示「已售出1件」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見有人在蝦皮賣場販售幸運手環，賣家宣稱「黃色招財、紅色招桃花、綠色招健康」，不過這款手環實在太像橡皮筋，讓原PO不禁好奇問道「這真的有效嗎」。事實上賣家在商品詳情裡清楚標示幸運手環的材質是橡膠，並括號「便當的橡皮筋」，而且已售出1件，買家還給5顆星的高評價。

貼文一出，超過2000名網友笑翻回應，「橡皮筋可以這樣賣，我也是醉了」、「超佛心還免運耶！」、「我家廚房的水龍頭上掛很多」、「對不起我笑了」、「可以改變你的磁場，彌補個人先天命格不足」、「好好笑，綁緊一點還可以讓手變紫喔！」。

也有網友貼出橡皮筋的照片並歪樓表示，「我賣100就好」、「我店裡有，你來我可以免費送你幾條」、「自從戴了這個幸運手環，我考試都得100分」、「我戴上後人明顯變漂亮了」、「我這包只要888還含運費，數量有限要搶要快」。