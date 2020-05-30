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國歌法爭議他神比喻「高嘉瑜唱會抓去關」 釣出港湖女神喊冤
近日香港國安法引發國際社會關注，美國總統川普也宣布取消香港的特殊待遇。此外，目前二讀通過的國歌法同樣充滿爭議，若完成三讀，以後只要有侮辱、不尊重中國國歌的行為，將會被罰款或是監禁，最高可達三年。
對此，政治評論員周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」以自問自答的形式發表自己的看法，「香港那個國歌法有很嚴重嗎？因為他規定唱國歌時要維護國歌尊嚴，所以像高嘉瑜那種唱法在香港唱中共國歌就會被抓去關了。而且大家都在唱時你不唱也不行，所以總而言之，就是高嘉瑜抓去關。」
此番神比喻瞬間讓大家秒懂國歌法的嚴重性，網友紛紛回覆道，「五音不全的不准唱國歌喔！不然說你侮辱國歌……」、「唱走音也要關3年」、「嗯……唱了還是會被關蠻嚴重的」、「高嘉瑜一開唱，聽眾會笑出來，是不是聽眾也會抓去關」、「長太醜唱國歌也是種侮辱」。
而被點名的港湖女神高嘉瑜也特地現身為自己辯護，「最近超衰，連唯一的強項，歌聲好聽都遭人嫉妒」，不料卻引來更多網友的調侃，「把對匪心戰喊話換成高嘉瑜的歌聲，反攻大陸將易如反掌。」、「所以高嘉瑜現在唱歌真的無法可管嗎」、「只要持續唱就可以把前來逮捕的黑警給無力化啦」、「國家戰術級別的聲波武器」。
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