橡皮筋顏色為何以黃、綠、紅為主？ 網友揭背後歷史

1845年英國一家橡膠工廠老闆意外發明了橡皮筋，從那時起橡皮筋成為了日常生活中不可獲缺的物品，而它也使生活變得更方便。有位網友近期發文提問，表示為何橡皮筋顏色多是黃、綠、紅三色，且大部分都為黃色，對此有網友分享YouTube影片，並透露其背後歷史成因。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，他說因為疫情的關係，最近很常外帶便當在家吃，但卻發現橡皮筋的顏色都是黃、綠、紅三色，他說「橡皮筋以黃色、綠色、紅色最為常見，但是黃色又占了大部分，很常看到的都是黃色的，到底為何會有這個現象，為何黃色的會成為主流」。

對此，網友紛紛留言，「基本色跟回收紙一樣」、「黃種比較低廉」、「這樣發黃才看不出來」、「大小不同啊，便當那麼大盒當然用黃色」、「記得是加了硫」、「對啊，小size的又為什麼只有紅色」。

其中有網友則跳出來解答，並分享知識型YouTube影片，表示天然橡皮、橡膠的顏色原本就是黃色，所以在不經染色下自然會製造出來黃色的橡皮筋，不過紅色的橡皮筋卻是因為英國郵政單位曾在2004年遭民眾抱怨，指出黃色橡皮筋跟地板顏色太相近，不易察覺，因此英國郵政單位才將橡皮筋染色變為紅色，而後市面上也出現各式顏色的橡皮筋。