他對發票驚見這號碼超傻眼 直呼連中2百都難

3、4月統一發票日前開獎，不少民眾也紛紛拿起手邊的發票一一對獎，不過就有網友在對獎過程中發現自己手中竟有一張連8碼數字皆是4的發票，讓他看了直呼連中2百元都好難。

一名網友在「爆怨公社」貼出一張3、4月的發票照片，只見發票上號碼為「AD-44444444」，所有的號碼都是4，讓在對發票的原po當場直呼，「我只想中200就好但真的好難，『4』在哈囉！」

文章一出，吸引萬名網友關注，網友紛紛留言，「這張幾乎不會中」、「這比中200還幸運，要不我用200跟你換」、「這比頭獎還幸運」、「這應該有特別獎」、「這太難得了吧」，也有人表示，「這發票如果中兩百，我的話應該不會拿去換」、「這張不頒發444444元，真的太没道理了」。

不過也有網友說，「要全中很難，我曾撿過一張4444的中200元」、「之前有開過444啊！但不是這次」，也有人表示原po可以將這張發票表框當傳家寶，「這張放個20年就能賣200了」。