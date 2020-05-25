蘿蔔糕隱藏版吃法 內行推：這樣做最實在

港式點心最經典的就是蘿蔔糕，但是蘿蔔糕怎麼料理最好吃？相信大多數人都比較熟悉煎的蘿蔔糕，不過有網友在臉書發文表示，覺得「湯」的蘿蔔糕比較好吃，文章一出，引起「煎」、「湯」兩派網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，買好市多的港式蘿蔔糕，但是卻跟哥哥在爭論，蘿蔔糕怎麼料理比較好吃，原PO認為「湯」的比較好吃，但哥哥卻覺得「煎」的比較好吃，兩人一來一回爭論了15分鐘，都各自堅持自己的喜好，結果原PO的媽媽緩緩從廚房走出來說：「別爭了！不管哪種煮法，也都是老娘在煮的！」

貼文也引發兩派網友熱議，紛紛表示「煎的好吃」、「湯的，一定要用蒜苗爆香過才好吃」、「原來蘿蔔糕有湯的，長知識了」、「湯的不就變成東港肉粿了？」、「港式蘿蔔糕不適合煮湯的，要台式蘿蔔糕比較適合」、「煎的啦，我不要吃淹死的蘿蔔糕」、「放在湯裡感覺像亂搞一通！蘿蔔糕就是要吃外面脆脆裡面軟軟！」

還有網友分享更高階的做法「煎完再煮湯很好吃喔~~」、「煎到金黃再搭配蒜蓉醬100分」、「氣炸，爆香，淋蛋，秒殺」、「我都用蒸的，切塊放湯裡，鹽味，醬油，味噌或咖喱，四種湯頭口味都好吃」。