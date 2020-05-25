紅茶包裝超特殊！巧撞「醫療物品」全網噴飯

夏天到了，天氣越來越炎熱，大家也開始喝起冰涼飲料解渴。有網友貼出一張「飲料杯」的照片，特別的包裝讓全網笑翻，直呼「差點噴飯」。

有網友在臉書社團「爆笑公社」發文表示，「同事問我為甚麼喝阿公的尿袋」，只見照片中有一杯紅茶，以塑膠袋杯裝著，還插著一支吸管，看起來真的很像醫院的「尿袋」，相當有趣。

其他網友笑說，「不錯喔，尿治百病」、「下次要貼上本人姓名貼」、「夠味」、「血尿」、「尿療法喔」、「我以後都不敢買這種包裝的飲料」，由於紅茶顏色較深，也讓網友開玩笑說「這個人有糖尿病嗎？」、「阿公火氣很大」。

還有網友貼出台中逢甲商家的飲料袋包裝，是以黑色塑膠袋盛裝飲料，在插入吸管飲用，讓他直言「曾覺得台中人都拿一包垃圾在吸什麼吸，南部都沒有這種東西」。