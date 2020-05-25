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店門口擺兩棵盆栽 他們辛勤澆水⋯2個月後揭「悲劇真相」
不少店家為了美化環境，都會擺上盆栽或假花裝飾。有網友表示，他與店內同事發現店門口擺了兩大盆綠樹盆栽，因此兩人辛勤的輪流澆水，2個月後竟發現「兩棵都是假的盆栽」，讓他們欲哭無淚，他表示「假盆栽真的很真」。有同樣遭遇的網友表示，「曾經澆過一年才發現是假的」。
有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他貼出一張照片，只見一間店面外擺有兩棵綠樹盆栽，他表示，「和同事輪流澆了快兩個月，結果兩棵都是假的！現場看真的很真！相信我」，滿滿都是無奈之情。
其他網友表示「太鬧了吧」、「一看就很假啊」、「裡面的水怎麼沒有滿出來」、「水費莫名增加」、「老闆應該覺得你們混很大」、「怎麼那麼可愛」、「笑死我了」、「是不是邊澆水還邊覺的自己怎麼把它顧得這麼好」、「這是世上唯一不會掉葉子的樹」。
該篇文章還釣出有相同經驗的網友，留言「我同學她們一家，也有過澆了一年，才發現是假的」、「你不孤單，我也是」，也有人安慰他，「還有你同事陪你，至少你不孤單」。
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