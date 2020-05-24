怕吃不飽要加量！白飯竟變「一座小山」 1.8萬人笑瘋：阿嬤級店員
日前有網友和媽媽到百貨公司美食街吃飯，因為自己身材高大，所以點餐時詢問店員「白飯可不可以多一點」，沒想到幾分鐘後去取餐，眼前景象害他笑到腰打不直，因為對方直接把白飯加到變成一座小山，照片在網上曝光，笑翻1.8萬名網友。
原PO在臉書社團「爆笑公社」發文寫道，自己和媽媽點了2份韓式海鮮豆腐鍋，183公分、88公斤的他怕吃不飽，因此詢問店員能否白飯加量，對方也客氣回說「可以的！」，於是便安心回到座位上。
怎料見到餐點時卻看傻了眼，因為白飯是一般正常的三倍，高聳形狀宛如一碗刨冰。原PO笑說「我真不知道要從哪邊開始吃，結果還是把這碗白飯換了一碗正常的！真的笑死我了！」
貼文一出，超過萬名網友按讚留言，「讓你一次吃的夠」、「貼心的店員，怕你餓著了」、「好佛，這我可以」、「有一種飯叫：怕客人吃不飽」、「這飯也太有誠意」、「阿嬤級店員」、「這真的會笑到歪腰」。
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