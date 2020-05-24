不准拿桌上飲料！兒開大絕「棒式飲用」 網笑：好體力

日前有名女網友表示，準備到廚房煮菜時，警告兒子說「不准拿桌上飲料來喝」，沒想到從廚房出來當場傻眼，因為小孩雙手撐桌上，宛如棒式支撐姿勢，讓她好氣又好笑，照片在網上曝光，笑翻上千名網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，準備到廚房煮菜，於是跟兒子説不准拿桌上飲料，沒想到兒子卻開大絕，先是整個人趴在桌上，接著用手支撐，利用嘴巴咬住吸管，成功喝到桌上冰涼飲料，也遵守和媽媽之間的約定，無厘頭行為讓人哭笑不得。

貼文一出，吸引不少網友按讚留言，「人家很乖，沒有拿呀！」、「天才，真的沒有拿」、「哈哈哈...聰明的孩子」、「兒子：媽媽我真的沒有拿，我只有喝而已」、「山不轉路轉，路不轉人轉」、「有成為體操選手的潛力」、「兒子有聽到重點」。