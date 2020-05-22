詐騙成員講到一半笑場還要重撥 網友搞笑：給新人個機會

電話詐騙案件層出不窮，相信多數民眾都有過類似的經驗，一名網友在臉書寫道日前接到一通電話，對方告知他網購手機後工讀生不小心刷成20支，並要他去銀行重新設定，但隨後卻自己笑場露餡還掛電話，讓這名網友一頭霧水，其他網友看了也笑說「給新人一個機會」。

原PO在臉書「爆怨公社」說自己姓葉，但前（20）日卻接到一通詐騙電話把他姓氏講成「蔡」，接著還說他月初下單訂了一支iPhone手機，但工讀生手誤刷成20支，因此要他去銀行做解除更改的設定，如此老梗的內容讓原PO一聽就知道是詐騙。只不過隨後電話那頭的詐騙集團女成員竟然自己笑場，而且旁邊還有個聲音要她重打，於是這名女成員竟然說「不好意思，我等等打給你」，然後就掛了電話，無厘頭的對答讓原PO超傻眼。

原PO的貼文也笑翻一票網友，「笑場真的是太瞎了」、「新來的吧」、「還可以NG的哦？」、「可能覺得20支誇張了才笑場」、「台詞自己都覺得好笑」、「不是詐騙集團，是搞笑團體吧」、「好歡樂的詐騙」、「有腳本看還不會」、「人員短缺！急著上工」。

還有人開玩笑的說，「不專業」、「新人訓練」、「真不專業的詐騙欸！可以投訴她嗎？」、「新手上路，要多給她機會」、「新手上路難免，要不你直接打回去？」、「沒有人生下來就會，有點同理心好嗎？」、「新手上路，請多包涵」、「我有次還安慰對方『妳慢慢說，不要緊張』」。