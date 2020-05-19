詭異新組合！他煮泡麵要加菜卻手誤 下鍋後驚見真面目

泡麵是不少台灣民眾愛吃的即時料理，市面上的泡麵口味應有盡有，許多人在家煮泡麵時，也會選擇自行加入新鮮的青菜及佐料，增加餐點豐富度。一名網友就在臉書社團上表示，煮泡麵時想加幾個丸子，沒想到煮完後才發現，自己拿的不是丸子，而是冬至常吃的甜品「芝麻湯圓」，詭異的組合讓網友們都笑翻了。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文說到，「煮泡麵想說加幾個丸子，煮完撈起來才發現是芝麻湯圓」，讓他無奈地表示，「被騙了」、「賊船都上了隨便吧」。從附圖中可以看見，一顆顆的芝麻湯圓，在熟透的內餡露出前，白白圓圓的樣子確實與丸子很相似，難怪該名網友會將其誤認為丸子，加入泡麵中一同料理。

對此，有網友就認為此舉是「開創新潮流！」、「蹦出新滋味」，相當好奇「這個組合好吃嗎？」原Po也大方回應，認為味道上「其實還可以」；部分網友亦表示，「其實鹹甜鹹甜的也蠻好吃的」、「正餐跟飯後甜點一起吃的概念」、「甜甜鹹鹹我最愛，我也常常這樣煮」。有人也建議原Po，「當麻吉燒吃吧」、「用破，變芝麻麵！也許會很好吃喔！」、「可以啦！火鍋料的麻吉燒也有芝麻口味的呀」。

不過，也有許多民眾哀嚎，直呼「這到底是什麼組合」、「感覺不搭啊啊啊啊啊！這碗我已經不行」、「不敢想像的味道⋯⋯」。