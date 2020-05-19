爸爸和女兒的早餐差好多 網友笑：我們都這樣過來的

孩子是父母心中的寶貝，不管什麼東西都會給予最好的，一名網友PO出一名爸爸和女兒的早餐照片，只見女兒的盤子裡有一個可愛的熊熊吐司，但爸爸的早餐卻是一片挖了洞的吐司邊，照片一出笑翻許多網友，多數人都深表同感，認為父母寧願把好的給孩子，自己則用剩下的。

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張爸爸和年幼女兒的早餐對比照，女兒的盤子裡放著草莓、橘子等水果，還有一個可愛熊熊模樣的吐司，相反的，爸爸的早餐卻只有一杯飲料和一片挖了洞的吐司，而這個洞的形狀正巧是女兒熊熊吐司的造型，照片一貼出6小時就吸引上萬名網友點讚。

有網友忍不住笑著說「好悲催喔」、「還有奶茶不錯了！我都配白開水」、「挺不錯的，吐司還有剩，不然你只有飲品了」、「下次吐司中間的洞，可以打顆蛋進去煎，這樣老公的早餐就升級了」、「爸爸的生命會自己找到出路」、「連杯子都是缺角的…好慘」、「哈哈哈哈哈，給前世情人的，爸爸心酸的笑了」、「給土司邊塗點醬吧…蠻可憐的」、「至少也給個水果或多點份量啦！這樣有點可憐」。

還有人看了心有戚戚焉，「只能吃剩下的，常常麻這樣」、「真的，當爸的好像都有這種待遇」、「掉地上都是爸爸吃」、「哈哈哈…的確爸爸們都是這樣過來的」、「不錯了，我老公只能撿小孩不吃的」、「我們家也是這樣，爸爸專門撿兒子吃剩或是吐出來的」、「由此可見爸爸在家的地位了」、「很溫馨，這場景我家每天都在上演」。